Названы регионы-лидеры по количеству банковских вкладов

Несмотря на пандемию коронавируса, россияне продолжают накапливать деньги на вкладах. В среднем на каждого гражданина приходится по 230 тысяч рублей, но количество финансов на депозитах распределяется неравномерно. Такие данные приводятся в исследовании РИА Новости.

Отмечается, что москвичи имеют на счетах в шесть раз больше остальных жителей России. В столице сконцентрированы наиболее состоятельные граждане, миллионеры и миллиардеры. Хотя в Москве проживает 10 процентов населения страны, там аккумулируется треть всех банковских накоплений, в том числе валютных (50 процентов от общего числа).

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При этом в среднем по Москве на каждого жителя приходится по миллиону рублей, однако в действительности вклады москвичей гораздо меньше. На втором месте находится Санкт-Петербург, там в среднем на человека приходится 488 тысяч рублей депозита. В первой десятке регионов-лидеров оказались также Магаданская область, ЯНАО, ХМАО, Сахалин, Чукотка, Мурманская область и НАО.

Наименьшее количество сбережений имеет население Чеченской республики, Дагестана, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Республики Алтай, Адыгеи и Крыма (от 26,4 до 63 тысяч рублей на депозите в среднем на человека).

Медианный объем вкладов на одного жителя между регионами отличается почти в 100 раз. Как отмечают аналитики, несмотря на пандемию коронавируса, за 2020 год вклады россиян выросли на 2,4 триллиона рублей или на 8 процентов.

Ранее сообщалось, что российские банки приготовились рассмотреть повышение ставок по сберегательным продуктам на фоне решения Центробанка. Регулятор впервые с 2014 года повысил ключевую ставку до пяти процентов годовых. По данным Центробанка, подобное решение поспособствует увеличению привлекательности банковских депозитов для населения.