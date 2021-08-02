Российские богачи «подорожали» на десятки миллиардов долларов

С начала года состояние самых состоятельных россиян увеличилось на 39,4 миллиарда долларов. Такой вывод следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), в который входят 500 богатейших людей мира, в том числе 24 гражданина России.

Первым по росту состояния среди российских богачей стал основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Его активы стали дороже на 6,14 миллиарда, что позволило ему занять четвертую строчку с состоянием 29,2 миллиарда долларов.

Следом идут совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон и основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин. Они стали богаче на 5,8 и 5,5 миллиарда долларов, что позволило им занять в рейтинге вторую и третью строчку соответственно.

Самым богатым российским бизнесменом назван один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние составляет 33,4 миллиарда долларов, что на 3,36 миллиарда больше, чем в начале года. Замыкает пятерку совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов — 21,3 миллиарда долларов, рост с начала года — 4,01 миллиарда.

В общем рейтинге лидером остается владелец Amazon Джефф Безос. Следом за ним идут глава SpaceX и Tesla Илон Маск и основной владелец холдинга LVMH Бернар Арно.