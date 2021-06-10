Оценена стоимость активов сверхбогатых россиян

Аналитики Boston Consulting Group оценили стоимость активов сверхбогатых россиян. Как сообщает РБК, 500 человек — менее 0,0001 процента взрослого населения страны — в совокупности владеют 40 процентами всех финансовых активов, принадлежащих гражданам страны, — это больше 600 миллиардов долларов.

По оценкам экспертов, сейчас в России 57 тысяч долларовых миллионеров, а через пять лет их может стать уже 75 тысяч. В настоящее время совокупный объем частного благосостояния россиян составляет около 4,1 триллиона долларов, к 2025-му показатель может вырасти до 5,4 триллиона, констатировали эксперты.

По оценкам Forbes, с начала пандемии коронавируса количество долларовых миллиардеров в России выросло с 99 до 101, а их совокупное богатство выросло на 62 миллиарда долларов — до 454 миллиардов. По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Больше всех разбогател основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов (на 5,73 миллиарда долларов, до 28,8 миллиарда).

Также выросло состояние основного бенефициара НЛМК Владимира Лисина (на 5,43 миллиарда, до 29,3 миллиарда долларов). На первом месте среди российских миллиардеров находится один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин (плюс 3,81 миллиарда долларов, до 33,8 миллиарда).

Самой прибыльной российской компаний по итогам 2020 года стала «Сургутнефтегаз». Компания сместила с этой позиции «Газпром», который был лидером в 2019 году. Тогда его чистая прибыль равнялась 1,3 триллиона рублей.