Названа самая прибыльная российская компания

Самой прибыльной российской компаний по итогам 2020 года Forbes назвал «Сургутнефтегаз». Компания сместила с этой позиции «Газпром», который был лидером в 2019 году. Тогда его чистая прибыль равнялась 1,3 триллиона рублей.

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Прибыль «Сургутнефтегаза» составила 743 миллиарда рублей. Второе место занял «Норильский никель» с прибылью в 264 миллиарда рублей. Это на 29 процентов меньше, чем в 2019 году. В тройке лидеров оказалась «Роснефть» (181 миллиард рублей).

В десятку также попали «Атомэнергопром» (169,1 миллиарда), «Газпром» (162,4 миллиарда), «Транснефть» (132,4 миллиарда), «Полюс» (122,6 миллиарда), «Газпром нефть» (120,6 миллиарда), «Татнефть» (102,6 миллиарда) и «Металлоинвест» (98,8 миллиарда).

Среди 30 самых прибыльных бизнесов лидерами по росту стали «Русгидро» (прибыль за год выросла в 73 раза), «Магнит» (на 245 процентов), «Мегафон» (на 227 процентов).

Совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось на 35,762 миллиарда долларов за первые пять месяцев года. Больше всех разбогател основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов (на 5,73 миллиарда долларов, до 28,8 миллиарда). Также выросло состояние основного бенефициара НЛМК Владимира Лисина (на 5,43 миллиарда, до 29,3 миллиарда долларов).