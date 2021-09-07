Глава Лукойла допустил обрушение рынка нефти при 100 долларах за баррель

Обрушить нефтяной рынок может цена на нефть выше 100 долларов за баррель. Об этом сказал президент «Лукойла» Вагит Алекперов, передает «Коммерсантъ».

«Не хотелось бы снова видеть цены на нефть выше 100 долларов за баррель, так как это может стимулировать инвестиции в низкорентабельные малоэффективные проекты и потом опять привести к тому, что мы уже проходили, — обрушению рынка», — заявил Алекперов.

Президент «Лукойла» также сообщил о планах наращивать добычу примерно на 1,5-2 процента в год после 2022 года.

Ранее Алекперов заявил, что в целом мировой рынок нефти может восстановиться от последствий пандемии коронавируса уже к весне будущего года, однако колебания цен на сырье будут серьезными. По словам президента и совладельца «Лукойла», они могут меняться от нуля до бесконечности.