«Газпром» поставил исторический рекорд в Китае

«Газпром» опубликовал данные по поставкам газа в Китай по «Силе Сибири». 26 августа суточные поставки в четвертый раз за этот год обновили исторический рекорд, сообщили в компании.

Показатели более чем на пять процентов превысили суточные контрактные обязательства. Всего «Газпром» в январе-августе добыл 337,2 миллиарда кубометров газа. Это на 17,9 процента больше, чем в прошлом году. Поставки на внутренний рынок увеличились на 10,9 процента.

Экспорт в страны дальнего зарубежья вырос до 131,3 миллиарда кубометров. Компания нарастила продажу газа в Турцию (на 173,6 процента), Германию (на 39,3 процента), Италию (на 15 процентов), Румынию (на 344 процента), Сербию (на 123,9 процента), Польшу (на 12 процентов), Болгарию (на 50,9 процента), Грецию (на 15,8 процента), Финляндию (на 22,7 процента).

«Газпром» поставил по «Силе Сибири» 4,62 миллиарда кубометров в январе-июне этого года. Летом компания впервые раскрыла данные о выручке за поставки газа в Китай. В прошлом году она составила 44,3 миллиарда рублей. Эксперты отмечают, что российский газ самый дешевый для Китая.

Договор о поставках российского газа по «Силе Сибири» рассчитан на 30 лет. Ежегодно компания должна поставлять 38 миллиардов кубометров, но «Газпром» выйдет на такие показатели только к 2024 году.