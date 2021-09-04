России спрогнозировали добычу нефти на уровне США

Россия догоняет США по объемам добычи нефти и может выйти на рекорд в 2022 году

Россия опережает Саудовскую Аравию по добыче нефти и уступает только США, сообщает РИА Новости.

По мнению главного аналитика финансовой компании Esperio Льва Кравеца, в ближайшее время догнать Соединенные Штаты по объему добычи будет маловероятно, но возможно — в течение трех-пяти лет. Это связано с тем, что, несмотря на присоединение к сделке ОПЕК+ по снижению добычи нефти до 2022 года, США не связаны обязательствами и могут поменять объемы.

«Администрация Джозефа Байдена не жалует нефтяников субсидиями и налоговыми льготами. Предпочитает зеленые технологии. Скорее всего, инвесторы уменьшат финансирование сланцевых проектов», — добавил Кравец.

Россия при этом, сократив добычу почти на 12 процентов (до 11,4 миллиона тонн), выполняет обязательства в рамках сделки ОПЕК+. Отмечается, что отечественным нефтяникам имеет смысл наращивать добычу только при мировом спросе не менее 100 миллионов баррелей в сутки, поскольку производство обходится недешево. Во втором квартале себестоимость нефти достигла 20,4 тысячи рублей за тонну — максимума за десять лет.

По прогнозу норвежской консалтинговой компании Rystad Energy, Россия вполне может выйти на рекордный уровень добычи нефти и газового конденсата уже к июлю 2022 года.

