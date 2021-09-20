Мишустин призвал готовиться к сокращению использования нефти и газа

Михаил Мишустин: нужно готовиться к сокращению использования нефти, газа и угля

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости подготовки к поэтапному сокращению использования традиционных видов топлива — нефти, газа и угля, чтобы адаптироваться к применению альтернативных видов топлива. Об этом он сообщил на совещании с вице-премьерами, передает телеканал «Россия 24».

«Мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике. И это уже новая реальность», — заявил председатель правительства. Он призвал повышать энергоэффективность, развивать альтернативную энергетику и строить соответствующую инфраструктуру.

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Мишустин также заявил, что до конца года нужно разработать и утвердить сводный план действий по адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу. Для этого в правительстве создадут специальные рабочие группы. Куратором декарбонизации станет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В конце сентября «Росгеология» сообщила, что запасов нефти в России хватит на 30 лет, а запасов газа — на 70 лет. В ведомстве отметили снижение числа новых месторождений и постепенное истощение старых.

В начале сентября Минэкономразвития России сообщило о разработке проекта национальной стратегии по низкоуглеродному развитию до 2030 года. Документ предполагает четыре варианта программы: инерционный, базовый, интенсивный и агрессивный. Сценарии различаются объемом инвестиций и скоростью энергоперехода. В одном из пунктов проекта говорится, что с 2023 года российские леса смогут поглощать до 1,1 миллиарда тонн углекислого газа в год.