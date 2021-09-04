Минэкономразвития разработало проект по низкоуглеродному развитию России

Минэкономразвития РФ разработало проект национальной стратегии по низкоуглеродному развитию России до 2030 года. Об этом сообщает ТАСС.

По словам замминистра экономического развития РФ Ильи Торосова, в документ входят четыре сценария развития — инерционный, базовый, интенсивный и агрессивный. Они различаются объемами инвестиций и скоростью энергоперехода. «Будем сейчас работать над тем, какой сценарий будет взят за основу», — заявил чиновник.

До конца 2021 года Минэкономразвития намерено провести конкурс по выбору площадки для обращения углеродных единиц. По словам Торосова, к проекту уже проявили интерес Мосбиржа, Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа и «Сбер».

Он добавил, что российские леса способны поглощать в год до 1,1 миллиарда тонн углекислого газа. Эти цифры были рассчитаны по новой методике Минприроды. Согласно прежним расчетам, поглощающая способность российских лесов оценивается в 590 миллионов тонн углекислого газа в год. «Минприроды ожидает, что с 2023 года это будет уже 1,1 миллиарда тонн СО2 в год. И мы это в стратегию уже заложили», — заявил Торосов.

Замминистра уточнил, что первые климатические проекты, пригодные для обращения на бирже, должны заработать уже в 2022 году.

«Углеродной единицей» называют верифицированный результат реализации климатического проекта, выраженный в массе парниковых газов, эквивалентной одной тонне углекислого газа.

Ранее сообщалось, что в России система торговли углеродными единицами только формируется. О планах создать рынок торговли углеродными единицами заявил в июне президент Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2021.