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Минэкономразвития разработало проект по низкоуглеродному развитию России

Минэкономразвития разработало четыре сценария низкоуглеродного развития РФ до 2030 года
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Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Минэкономразвития РФ разработало проект национальной стратегии по низкоуглеродному развитию России до 2030 года. Об этом сообщает ТАСС.

По словам замминистра экономического развития РФ Ильи Торосова, в документ входят четыре сценария развития — инерционный, базовый, интенсивный и агрессивный. Они различаются объемами инвестиций и скоростью энергоперехода. «Будем сейчас работать над тем, какой сценарий будет взят за основу», — заявил чиновник.

До конца 2021 года Минэкономразвития намерено провести конкурс по выбору площадки для обращения углеродных единиц. По словам Торосова, к проекту уже проявили интерес Мосбиржа, Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа и «Сбер».

Он добавил, что российские леса способны поглощать в год до 1,1 миллиарда тонн углекислого газа. Эти цифры были рассчитаны по новой методике Минприроды. Согласно прежним расчетам, поглощающая способность российских лесов оценивается в 590 миллионов тонн углекислого газа в год. «Минприроды ожидает, что с 2023 года это будет уже 1,1 миллиарда тонн СО2 в год. И мы это в стратегию уже заложили», — заявил Торосов.

Замминистра уточнил, что первые климатические проекты, пригодные для обращения на бирже, должны заработать уже в 2022 году.

«Углеродной единицей» называют верифицированный результат реализации климатического проекта, выраженный в массе парниковых газов, эквивалентной одной тонне углекислого газа.

Ранее сообщалось, что в России система торговли углеродными единицами только формируется. О планах создать рынок торговли углеродными единицами заявил в июне президент Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2021.

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