В России рассказали о способе заработать деньги «из воздуха»

В России только формируется система торговли углеродными единицами. Для ее функционирования необходимо разработать порядок верификации результатов климатических проектов и ведения реестра углеродных единиц. Тогда компании, вкладывающие средства в климатические проекты России, смогут получать прибыль, рассказали РИА Новости в Центре стратегических разработок (ЦСР).

«Углеродные единицы представляют собой подтверждение сокращения выбросов парниковых газов или увеличения их поглощения в результате реализации климатического проекта, а также, в ряде систем — разрешения на выбросы», — пояснила руководитель направления «Климат и зеленая энергетика» ЦСР Ирина Поминова.

Поскольку одна углеродная единица эквивалента тонне выбросов углекислого газа в атмосферу, то «торговать будут воздухом». После реализации климатического проекта компания сможет продать полученные углеродные единицы, а покупатели — использовать для сокращения углеродного следа или соблюдения установленных квот на выбросы парниковых газов.

О планах организовать в России рынок торговли углеродными единицами заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ-2021. В Сахалинской области планируют запустить пилотный проект. Ради этого Путин призвал компании вкладываться в российские климатические проекты, так как это будет выгоднее. По его оценкам, выручка от реализации проектов в климатической отрасли превысит 50 миллиардов долларов в год.