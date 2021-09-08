Россия побила рекорд СССР в атомной энергии

Новак рассказал о побитом рекорде СССР по выработке электроэнергии на АЭС

В 2020 году в России атомные станции выработали 216 миллиардов киловатт/часов. Это максимум за всю новейшую историю, более того побит рекорд, установленный всеми АЭС Советского Союза в 1988 году. Об этом в статье для сентябрьского номера журнала «Энергетическая политика» сообщил вице-премьер Александр Новак. Текст есть в распоряжении «Ленты.ру».

Чиновник указал, что на долю России приходится более 70 процентов мирового рынка строительства АЭС. Подписаны контракты на создание 35 атомных энергоблоков в 12 странах, причем 24 блока в девяти странах находятся в стадии реализации.

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Также он напомнил о проекте «Прорыв», в рамках которого в Томской области началось строительство инновационного реактора «Брест» с замкнутым ядерным топливным циклом. Эта технология позволит использовать уже отработанное в реакторах топливо.

Новак выразил недоумение тем фактов, что на Западе атомную энергетику не принято включать в зеленые технологии, хотя по количеству вредных выбросов она практически не отличается от ветряной энергетики, но занимает значительно меньшие территории и обеспечивает большую стабильность.

В ноябре прошлого года стало известно, что в федеральном бюджете на 2021-2023 годы финансирование отдельной программы «Росатома» по атомной науке и технологиям не предусмотрено. В том числе сокращение коснулось тех средств, что должны были пойти на «Прорыв».

В конце августа украинский «Энергоатом» и американская Westinghouse Electric подписали меморандум о строительстве нового энергоблока на Хмельницкой атомной электростанции (АЭС). Оно пришло на смену соглашению о строительстве двух энергоблоков АЭС российской стороной.