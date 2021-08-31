Украина заменила Россию на США в атомном проекте

«Энергоатом» и Westinghouse Electric договорились о работах на Хмельницкой АЭС

Украинский «Энергоатом» и Westinghouse Electric подписали меморандум о строительстве нового энергоблока на Хмельницкой атомной электростанции (АЭС). О договоренностях по поводу работ заявил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

«Я приветствую подписание меморандума Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" и Westinghouse Electric по поводу совместной постройки энергоблока Хмельницкой АЭС в качестве пилотного проекта, а также еще четырех блоков по их технологии в будущем. Общая стоимость проекта доходит до 30 миллиардов долларов», — написал глава украинского государства.

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Новое сотрудничество можно считать заменой взаимодействию с Россией в рамках прекратившего действие соглашения по строительству двух энергоблоков АЭС. О нем государства договаривались в 2010 году, российская сторона должна была обеспечить финансирование для проектирования строительства и ввода в эксплуатацию блоков, но в 2015 года на Украине решили денонсировать соглашение.

Хмельницкая АЭС в составе двух энергоблоков общей мощностью 2000 мегаватт, которые были подключены в 1987 и 2004 годах, расположена в Нетишине в Хмельницкой области страны.