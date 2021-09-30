Россия захотела использовать доходы от нефти по-новому

Российские власти захотели использовать нефтегазовые доходы бюджета по-новому и решили донастроить бюджетное правило — в сторону увеличения расходов бюджета, пишут «Ведомости». Поправки к бюджетному правилу разработал Минфин.

Главное планируемое изменение — пересмотр принципа расчета структурного первичного дефицита. Этот показатель равняется разнице между суммой ненефтегазовых и базовых нефтегазовых (рассчитанных исходя из цены нефти на уровне отсечения, в 2021 году — 43,3 доллара за баррель) доходов и общим объемом расходов федерального бюджета. В настоящее время размер структурного первичного дефицита закреплен на уровне 585 миллиардов рублей — его предлагается приравнять к 0,5 процента ВВП.

Согласно текущим прогнозам, в следующем году эта сумма будет равняться 670 миллиардам рублей — 0,5 процента от ожидаемого ВВП в размере 133,3 триллиона рублей. Таким образом, планируемая величина расходов бюджета вырастет на 85 миллиардов рублей.

Изначально норма о первичном структурном дефиците бюджета появилась в 2018 году в качестве источника финансирования нацпроектов, большинство из которых предусматривает развитие инфраструктуры. В 2021 году структурный первичный дефицит составляет 1,46 триллиона рублей — в качестве временной антикризисной меры в связи с пандемией коронавируса. В следующем году планировалось снижение его размера к прежним 585 миллиардам.

Бюджетное правило было внедрено в российскую экономику в 2017 году. Согласно ему, предельный уровень расходов бюджета ограничивается ненефтегазовыми доходами и нефтегазовыми доходами бюджета, рассчитанными исходя из заранее установленной условной цены на нефть. Последние складываются из экспортных пошлин на вывезенные из страны нефть, газ и нефтепродукты, а также налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Нефтегазовые сверхдоходы (полученные при цене нефти, превышающей базовую) направляются в суверенный Фонд национального благосостояния (ФНБ). При снижении мировых цен ниже базового уровня разница компенсируется за счет накопленных в ФНБ средств.