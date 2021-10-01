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В мире подорожала одна из важнейших категорий товаров

Важнейшие продукты нефтепереработки подорожали из-за сбоев в цепочках поставок
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Фото: Reuters

Из-за сбоев в глобальных цепочках поставок подорожали многие категории товаров. Associated Press сообщает, что теперь в мире резко выросли цены на важнейшие продукты нефтехимии, необходимые для производства самых разных товаров, от пластиковых пакетов до медицинских приборов.

Поливинилхлорид (ПВХ), используемый для изготовления труб, медицинских приборов, кредитных карт, виниловых пластинок и многого другого, подорожал на 70 процентов. Цена на эпоксидные смолы, используемые для покрытий, клея и красок, увеличилась на 170 процентов. А стоимость этилена, используемого в производстве самых разных товаров, от упаковки для пищевых продуктов до антифриза и полиэстера, выросла на 43 процента. «У всех, кто связан с базовыми химикатами, был чертовски тяжелый год», — подытожил генеральный директор Института управления поставками Том Дерри.

Американская нефтеперерабатывающая промышленность серьезно пострадала от природных катаклизмов, например, морозов в Техасе, ураганов на побережье Персидского и Мексиканского заливов. Было приостановлено производство в важнейших индустриальных районах США. «Это был самый тяжелый год для менеджеров по логистике и цепочкам поставок», — признался глава отдела развития рынков в Северной Америке в компании Independent Commodity Intelligence Services Джереми Паффорд.

Проблемы в цепочке поставок нефтехимической продукции усугубляются нехваткой рабочей силы и грузовых контейнеров, а также перегруженностью портов. Некоторые азиатские порты были закрыты из-за вспышек коронавируса.

Из-за пандемии многие предприятия, в том числе в нефтехимии, вынужденно сократили производство. Однако промышленники не были готовы к стремительному восстановлению экономики — растущий спрос опережал предложение. Дефицит усугублялся из-за «панических закупок», когда компании спешили запастись сырьем, пока есть возможность.

Кроме того, подорожанию продуктов нефтехимии способствовал и рост цен на нефть. «Это такой странный сценарий. Спрос будет превышать рост предложения», — заметил аналитик по химическим веществам исследовательской компании Alembic Global Advisors Хасан Ахмед.

Все эти факторы приведу к тому, что производители переложат новые расходы на покупателей. «Потребителю придется платить», — подтвердил аналитик по химическим веществам компании Argus Research Билл Селески.

Эксперты ожидают, что кризис нефтехимической промышленности продлится до 2022 года, при этом специалист по рынкам Северной Америки Джереми Паффорд назвал главным условием выхода из кризиса победу над коронавирусом.

Из-за сбоев в глобальных цепочках поставок страдают не только отдельные отрасли промышленности, но в целом экономики стран. Так, из-за логистических проблем затормозилось восстановление экономик Германии и Франции.

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