H&M не смог одеть всех желающих

H&M в сентябре не мог удовлетворить потребительский спрос из-за сбоев в поставках

Прибыль шведского ретейлера H&M — второго по величине в мире — выросла в третьем квартале, но потребительский спрос в сентябре не мог быть удовлетворен в полной мере. Ритейлер не смог одеть всех желающих, поскольку сбои в цепочке поставок ударили по компании, сообщает Reuters.

Сбои произошли на фоне неожиданного роста прибыли в июне и августе, превосходящего уровни до пандемии. Тем не менее, как заявил H&M, продажи в сентябре 2021 года были немного выше, чем в соответствующем месяце 2020 года, даже несмотря на трудности.

Доход H&M в третьем квартале вырос на 158 процентов по сравнению с 2020 годом, составив 6,09 миллиарда шведских крон (693,42 миллиона долларов) до налогообложения. Аналитики прогнозировали прибыль в 5,05 миллиарда крон (575 миллионов долларов). По сравнению с допандемийным третьим кварталом 2019 года, доход вырос на 22 процента. «Увеличение прибыли H&M за квартал в основном является результатом хорошо воспринятых коллекций и увеличением продаж по полной цене, более низкими скидками и хорошим контролем над расходами», — заявила генеральный директор H&M Хелена Хелмерссон.

Последствия пандемии коронавируса вызвали сбои в мировой экономике, нарушив глобальные цепочки поставок. Производство сократилось, поскольку производители разных секторов столкнулись с нехваткой сырья, товарных контейнеров, складов и работников логистики. Вместе с тем произошел резкий рост транспортных расходов. H&M сообщил, что выгодный обменный курс доллара в третьем квартале компенсировал существенное повышение цен на транспортировку и сырье. Тем не менее ретейлер ожидает менее позитивной ситуации в четвертом квартале, которая не сможет компенсироваться выгодным курсом доллара.

Испанский лидер рынка Inditex — владелец Zara — ранее в сентябре также сообщил о квартальной прибыли, превышающей допандемийный уровень. Компания опередила шведского конкурента в усилиях по восстановлению. Чистая прибыль испанского ретейлера во втором квартале составила 850 миллионов евро (985,95 миллиона долларов), что выше 214 миллионов евро (181,14 миллиона долларов) прибыли за тот же период в 2020 году, и на четыре процента выше, чем прибыль в 2019 году.