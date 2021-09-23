Кризис поставок ударил по экономике Европы

Кризис поставок ударил по двум крупнейшим экономикам Европы. Как сообщает Bloomberg, в сентябре восстановление Германии и Франции затормозилось, так как логистические проблемы замедлили темпы роста в секторе услуг.

Нехватка запчастей и сырья оказалась серьезным препятствием для рынков Германии и Франции, и деловая активность в обеих странах снизилась больше, чем прогнозировалось. Немецкий сектор услуг значительно вырос за лето после снятия ограничения из-за коронавируса, однако в сентябре пострадал от «дельта»-штамма. Локальные локдауны повысили стоимость перевозок и нарушили глобальные цепочки поставок.

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Индекс деловой активности (PMI) частного сектора в Германии упал до 55,3 пункта в сентябре, в то время как экономисты ожидали значение на уровне 59,2 пункта. Во Франции PMI снизился до 55,1 пункта по сравнению с оценкой в 55,7 пункта.

«В целом замедление роста спроса, увеличение цен и значительные проблемы со стороны снабжения, мягко говоря, далеки от идеальных условий, в то время как мы приближаемся к еще одному сложному зимнему периоду», — заявил старший экономист IHS Markit Джо Хейс.

Ранее в сентябре немецкий Институт экономических исследований (Ifo) понизил свой прогноз роста ВВП Германии на 2021 год. Крупнейшей экономике Германии предсказали увеличение на 2,5 процента. Этот показатель на 0,8 процента ниже предыдущего прогноза. В сокращении промышленного производства главный экономист Ifo Тимо Воллмершаузер обвинил сбои в поставках.