Крупнейшей экономике Европы предсказали сокращение

Немецкий Институт экономических исследований (Ifo) снизил прогноз роста ВВП Германии, которую называют крупнейшей экономикой Европы, на 2021 год, сообщает Reuters.

Так, Ifo предсказал сокращение роста ВВП Германии до 2,5 процента в 2021 году, что на 0,8 процента ниже его предыдущего прогноза. На 2022 год ожидания роста увеличились на 0,8 процента — до 5,1 процента. Главный экономист Ifo Тимо Воллмершаузер заявил о сокращении промышленного производства из-за сбоев в поставках.

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В августе эксперты ожидали, что в ближайшие месяцы немецкая экономика достигнет допандемийного уровня. Но планы пришлось пересмотреть на фоне сбоев в цепочках поставок для производственного сектора и дефицита полупроводников.

Кроме того, инфляция в стране достигла максимума с 2008 года из-за удорожания электроэнергии. «Уверенное восстановление от кризиса пандемии коронавируса, ожидавшееся летом, в дальнейшем откладывается», — сказал Воллмершаузер.

В то же время Ассоциация частных банков Германии (BdB) считает, что высокий спрос на немецкие товары за рубежом и устойчивое потребление внутри страны будут стимулировать восстановление экономики. Управляющий директор BdB Кристиан Оссиг ожидает, что частное потребление вырастет на семь процентов в 2022 году, что станет самым высоким показателем роста с начала восстановления от последствий пандемии коронавируса.

Более оптимистичный прогноз дала Ассоциация частных банков Германии. Она ожидает рост ВВП на 3,3 процента в 2021 году и 4,6 процента в 2022 году. BdB заявила, что сложности прогнозирования вызывает рост заболеваний коронавирусом, а также сбои в цепочках поставок и производстве.