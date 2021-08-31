Экономика Германии добилась неожиданного успеха

Немецкая экономика добилась успеха в борьбе с пандемийной безработицей, восстановив занятость раньше, чем ожидали эксперты. В августе в Германии трудоустроились 53 тысячи человек. Уровень занятости повышается четвертый месяц подряд, так как предприятия пополняют штат сотрудников на фоне восстановления после локдауна, пишет Bloomberg.

Безработица опустилась до уровня 5,5 процента. Это самый низкий показатель с марта прошлого года, когда в Германии объявили о введении коронавирусных ограничений. Сейчас в стране снова растет заболеваемость, но власти пообещали не вводить повторный локдаун в преддверии общенациональных выборов 26 сентября, что побуждает компании увеличивать штат. Прогноз Европейской комиссии по занятости населения Германии в августе вырос до самого высокого уровня с конца 2018 года. Индекс национальной Федеральной службы по труду и занятости, отображающий спрос на рабочую силу, также улучшился.

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Компании стали меньше пользоваться субсидиями для выплаты заработной платы, которая помогла миллионам сотрудников сохранить рабочие места во время пандемии. По данным немецкого Института экономических исследований, количество участников госпрограммы в июле сократилось до миллиона. В прошлый раз показатель был на таком низком уровне лишь в начале пандемии.

Еще недавно эксперты ожидали, что в ближайшие месяцы экономика Германии достигнет докризисного состояния. Но проблемы в цепочке поставок для производственного сектора и дефицит полупроводников повысили неопределенность перспектив. Кроме того, инфляция в стране достигла максимума с 2008 года из-за удорожания электроэнергии.