Экономика
 
Последние новости
США помогли Украине в ходе операции против 33 бойцов ЧВК в Белоруссии
В Госдепе потребовали включить женщин в правительство Афганистана
Москвичам пообещали бабье лето с потеплением до 23 градусов 
Украина захотела модернизированный «Нептун»
Россиянин зарубил ножом свою собаку и был осужден соседями 
На Украине вновь предложили переименоваться и потроллить Россию
Вирусологи в США выявили «сверхчеловеческий» иммунитет против коронавируса
Слабый ветер поставил под угрозу энергобезопасность Великобритании
Однокурсник поступившей в МГУ в девять лет россиянки рассказал об их учебе
Новости партнеров
Прослушать новость

Мировая экономика заплатит за загрязнение планеты

Тонна углекислого газа к концу века будет стоить 3000 долларов для мировой экономики
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Unsplash

Если выбросы углекислого газа не сократятся, то каждая его тонна к концу века обернется ущербом в 3000 долларов для мировой экономики. Об этом сообщает The Guardian.

Исследования, проведенные экспертами из Кембриджского университета, Университетского колледжа Лондона и Имперского колледжа Лондона, а также международными партнерами из Швейцарии, Германии, США и Австрии, показали, что в XXI веке мировая экономика уже заплатила за загрязнение планеты — мировой ВВП сократился на 37 процентов. Последствия изменения климата, вызванного влиянием выбросов, приведут к тому, что один трансатлантический перелет из Великобритании в Нью-Йорк будет стоить мировой экономике более 3000 долларов — такой будет цена ущерба от одной тонны углекислого газа к концу столетия.

Изменение климата повышает вероятность природных катаклизмов — пожаров, наводнений, засух и прочих. Вместе с тем появляется все больше свидетельство того, что они пагубно влияют на экономический рост. Например, июльские наводнения в Центральной Европе обошлись региону в 6,5 миллиарда евро. «Нам все еще нужно лучше понимать, как климат влияет на экономический рост, но даже при наличии небольших долгосрочных последствий сокращение выбросов углекислого газа становится гораздо более актуальным», — заявил эксперт Университетского колледжа Лондона Крис Брайерли.

Чем больше мир знает о рисках изменения климата, тем более неотложными становятся действия, как считает доктор Университета Делавэра и Лондонской школы экономики и политических наук Джеймс Райзинг. «С каждым годом мы становимся свидетелями новых стихийных бедствий, связанных с изменением климата, и ситуация будет ухудшаться до тех пор, пока мы не достигнем глобального чистого нулевого уровня выбросов», — сказал Райзинг. Эксперты считают, что экономические потери, к которым приводит изменение климата, будут зависеть от мер, которые страны готовы принять для борьбы с климатическим кризисом. Такой мерой в первую очередь должно стать сокращение выбросов углекислого газа.

Достижение глобального чистого нулевого уровня выбросов углекислого газа является частью мировой повестки, и в разных регионах предпринимаются разные меры. ЕС заявил о решении ввести «углеродный сбор» на импорт товаров из-за пределов блока. Европейские политики считают его попыткой финансового давления на Китай и США, которые имеют много «грязных» производств. В Великобритании подготовили новую продовольственную стратегию, в которой призвали жителей сократить потребление мяса. В документе подчеркивается, что сельское хозяйство считается источником вредных выбросов. Президент США Джо Байден после своего избрания поставил цель добиться к 2035 году нулевых выбросов в атмосферу, для решения поставленной задачи глава государства потребовал значительно увеличить мощность «зеленых» источников энергии. Кроме того, все больше крупных компаний стакиваются с необходимостью всерьез обсуждать идею о достижении чистого нулевого уровня выбросов из-за давления властей и экоактивистов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Нефтяной гигант задумал избавиться от многомиллиардных активов в США
В США началась энергетическая революция
Европа решила приструнить главных загрязнителей планеты
Другие материалы рубрики
Экономика00:01 8 июля

Час расплаты.

Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
03:31 7 сентября

ЕС лишит Польшу денег из-за ущемления прав геев и лесбиянок

03:23 7 сентября

Россиян предупредили о возможном дефиците холодильников и кондиционеров

03:11 7 сентября

Финансист назвала россиянам «неубиваемый» инструмент для обеспечения себя

Экономика00:0223 июня

Ненасытные.

Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
03:04 7 сентября

Европейская страна решила повысить зарплаты гражданам

02:30 7 сентября

BMW потратилась ради соперничества с Tesla

01:30 7 сентября

Австралия променяла спасение планеты на деньги

Экономика00:0017 июня

Новое величие.

Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
01:10 7 сентября

В России предложили сократить госсектор в экономике

00:47 7 сентября

Спрогнозировано очередное повышение ключевой ставки ЦБ

00:37 7 сентября

Назван срок окончания глобального кризиса чипов

Россия
Появились подробности жизни подозреваемого в убийстве десятилетних девочек
«Он начинает адаптироваться к вакцинам»
Ученые нашли новый «мю»-штамм коронавируса. Насколько он опасен для России?
Атаковавший США ураган «Ида» принесет тепло в Москву
«Не надо их мучить. Это никому не поможет»
Почему «вундеркинд» — опасный ярлык и как надо учить детей? Отвечает профессор
Кремль на день закроют для посетителей
«Все бежали, как крысы с корабля»
Помощник Горбачева — о крахе перестройки и развале СССР
Детский омбудсмен рассказала о возросшей в стране педофилии
Все материалы
Мир
Талибы выпустили на свободу задержанного оператора афганского телеканала
Миллионы афганцев оказались под угрозой из-за созданных США баз данных
«Нехватка вакцин — это позор»
Острая фаза пандемии может затянуться на годы. Как человечеству победить коронавирус?
В Мьянме призвали к общенациональному восстанию против военного режима
«Руки прочь от наших прав!»
Как карантин в Европе привел к массовым беспорядкам и протестам против вакцинации
Талибы осквернили могилу Панджшерского Льва
Хорошо забытые старые.
Талибы собирают правительство и играют в дипломатию. Что ждет Афганистан под властью террористов?
Все материалы
Бывший СССР
В Белоруссии захотели посадить рэпера за песню про Лукашенко
На Украине заявили об отказе России от Минских соглашений из-за миссии ОБСЕ
Порошенко подверг Зеленского критике за претензии к Путину
Назван украинский политик с наиболее высоким антирейтингом
«Украина останется форпостом Запада»
Как встреча Зеленского и Байдена изменит украинскую политику и чем это грозит России
Все материалы
Экономика
Защитник бизнеса пожаловался на низкие цены в интернете
«Национальная цель — повышение индекса качества городской среды»
Заместитель гендиректора ДОМ.РФ — о благоустройстве
Россия оказалась не готова признать биткоин
Сбер зачислит президентские выплаты для военных пенсионеров и даст скидки
В Совфеде отвергли идею о сокращении влияния государства на экономику
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Все материалы
Силовые структуры
Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве школьниц в Киселевске
Пропавшие в Кузбассе школьницы найдены мертвыми.
Ранее судимый педофил признался в изнасиловании и убийстве девочек
Следователи подтвердили обнаружение тел пропавших школьниц в Киселевске
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Место обнаружения тел убитых школьниц попало на видео
«Это был союз власти и криминала»
Как мэр и банда бывшего спецназовца годами держали в страхе российский город
Россиянин признался в убийстве пропавших школьниц
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Все материалы
Спорт
Президент ФИФА высказался о прерванном матче между Бразилией и Аргентиной
«Это был шок для всех»
Десять лет назад погибла команда ярославского «Локомотива». Как трагедия изменила жизнь города?
Александр Емельяненко порассуждал о пользе ринг-герлз в ММА
Партнерский материал
Карпин снова победит.
Мальта — не соперник России. На что ставить в матчах отбора ЧМ-2022?
Акинфеев оценил шансы на возвращение в сборную России
Игорь Турчин«Чувствую, скоро мне конец»
Легендарный советский тренер умер во время матча. Почему он предсказал себе такую смерть?
Смолов описал Карпина тремя словами
Все материалы
Культура
Шуфутинский рассказал о внимании к нему журналистов каждое 3 сентября
Шуфутинский оценил популярность песни «Третье сентября»
Ничего лишнего.
Мир без мужчин, смертельные игры и секс-скандал Клинтона в лучших сериалах сентября
ABBA выпустит новый альбом
Дрезденский оперный бал станет инструментом сближения России и Германии
Колечко, колечко, кольцо.
В прокате первый блокбастер Marvel с азиатским супергероем. Каким он получился?
Все материалы
Интернет и СМИ
Кремль прокомментировал блокировку сайта «Умного голосования»
Комик Мирзализаде решил обжаловать пожизненный запрет на въезд в Россию
«Я родилась на Марсе»
Как подросток из российского села стал стримершей Дашей Корейкой и прославился, давая себя унижать
«МегаФон» запустил тариф с TikTok-домом Dream Team House
МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным.
Поводом стала шутка о русских
Хованскому продлили срок содержания в СИЗО
«Слишком гениален для этого мира»
Как безработный от скуки скачал TikTok и стал одним из самых популярных блогеров мира
Все материалы
Ценности
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Стразы, стринги, ирокез.
Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Наркоторговец заснул на телефоне и случайно сдался полиции
Кот свалился в колодец вместе с леопардом и дал ему отпор
«Постоянно осознаешь, что ты здесь чужой»
История россиянки, которая уехала в Японию и увидела ее темную сторону
53-летняя женщина вышла в финал конкурса красоты и раскрыла секрет молодости
Медсестра оплатила лечение больной матери продажей своих откровенных снимков
«Лучше сгореть быстро, чем долго тлеть»
Как бывший спецназовец за полгода покорил опаснейшие горы мира и стал легендой
Все материалы
Электрокар Mercedes-Benz Vision AVTR научился читать мысли
Мечта коллекционера: тестируем редкий Porsche 911 Targa
В руках редакторов Мотора побывал 911 Targa 4S Heritage Design
Porsche показала 1100-сильное купе Mission R
Новые электрокроссоверы, на которых скоро будут ездить все
Главные вседорожники на батарейках с автосалона в Мюнхене
КамАЗ представил водородный автобус с запасом хода 250 километров
Видео: Toyota Camry не для такси и чиновников
Коротко о единственной Camry, избавляющей от чувства наемного водителя
Все российские УАЗы станут электрическими
Все материалы
Среда обитания
Россиян предупредили о подорожании ипотеки
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Идею заселения новых городов в Сибири назвали нереалистичной
В российском городе откопали деревянную канализацию
В России начнут строить дома по новым правилам
Смертельный сквозняк.
Как замазывание щелей и замена гнилых труб спасет человечество от глобальной катастрофы?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Это достояние страны»
Бойцовые гуси, ставленый мед и китовое сало: кто и как сохраняет кулинарные традиции России?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
Во Владимире отреставрируют Золотые ворота
В Омской области состоялось открытие нового памятника
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
На Эльбрусе построят четыре новые канатные дороги
Все материалы