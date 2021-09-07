Мировая экономика заплатит за загрязнение планеты

Если выбросы углекислого газа не сократятся, то каждая его тонна к концу века обернется ущербом в 3000 долларов для мировой экономики. Об этом сообщает The Guardian.

Исследования, проведенные экспертами из Кембриджского университета, Университетского колледжа Лондона и Имперского колледжа Лондона, а также международными партнерами из Швейцарии, Германии, США и Австрии, показали, что в XXI веке мировая экономика уже заплатила за загрязнение планеты — мировой ВВП сократился на 37 процентов. Последствия изменения климата, вызванного влиянием выбросов, приведут к тому, что один трансатлантический перелет из Великобритании в Нью-Йорк будет стоить мировой экономике более 3000 долларов — такой будет цена ущерба от одной тонны углекислого газа к концу столетия.

Изменение климата повышает вероятность природных катаклизмов — пожаров, наводнений, засух и прочих. Вместе с тем появляется все больше свидетельство того, что они пагубно влияют на экономический рост. Например, июльские наводнения в Центральной Европе обошлись региону в 6,5 миллиарда евро. «Нам все еще нужно лучше понимать, как климат влияет на экономический рост, но даже при наличии небольших долгосрочных последствий сокращение выбросов углекислого газа становится гораздо более актуальным», — заявил эксперт Университетского колледжа Лондона Крис Брайерли.

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Чем больше мир знает о рисках изменения климата, тем более неотложными становятся действия, как считает доктор Университета Делавэра и Лондонской школы экономики и политических наук Джеймс Райзинг. «С каждым годом мы становимся свидетелями новых стихийных бедствий, связанных с изменением климата, и ситуация будет ухудшаться до тех пор, пока мы не достигнем глобального чистого нулевого уровня выбросов», — сказал Райзинг. Эксперты считают, что экономические потери, к которым приводит изменение климата, будут зависеть от мер, которые страны готовы принять для борьбы с климатическим кризисом. Такой мерой в первую очередь должно стать сокращение выбросов углекислого газа.

Достижение глобального чистого нулевого уровня выбросов углекислого газа является частью мировой повестки, и в разных регионах предпринимаются разные меры. ЕС заявил о решении ввести «углеродный сбор» на импорт товаров из-за пределов блока. Европейские политики считают его попыткой финансового давления на Китай и США, которые имеют много «грязных» производств. В Великобритании подготовили новую продовольственную стратегию, в которой призвали жителей сократить потребление мяса. В документе подчеркивается, что сельское хозяйство считается источником вредных выбросов. Президент США Джо Байден после своего избрания поставил цель добиться к 2035 году нулевых выбросов в атмосферу, для решения поставленной задачи глава государства потребовал значительно увеличить мощность «зеленых» источников энергии. Кроме того, все больше крупных компаний стакиваются с необходимостью всерьез обсуждать идею о достижении чистого нулевого уровня выбросов из-за давления властей и экоактивистов.