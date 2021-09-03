Нефтяной гигант задумал избавиться от многомиллиардных активов в США

Компания Chevron планирует избавиться от своих нефтяных и газовых активов в районе месторождений в Игл-Форд в Южном Техасе в США. Компания задумала продать их за многомиллиардную сумму, пишет Reuters.

Согласно документации, с которой ознакомилось агентство, речь идет о 3,8 миллиарда долларов. В материалах гиганта, дополняющих отчет за 2020 год, активы в этом районе значились в числе ключевых для компании.

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В настоящий момент, по данным The Wall Street Journal, Chevron готовится также обороняться от инвесторов-активистов, один из которых ранее уже вмешался в дела конкурирующей Exxon Mobil. По информации издания, руководство Chevron встречалось с представителями хедж-фонда Engine No. 1, делясь с ними планами по поводу сокращения выбросов в атмосферу. Chevron была вынуждена установить конкретные цели по косвенным выбросам по решению своих акционеров.

Акционеры Exxon Mobil в мае поддержали идеи Engine No 1, из-за чего в совет директоров прошло несколько предложенных им кандидатов. У фонда есть акции компании на сумму в 54 миллиона долларов. Компания потратила 35 миллионов долларов на борьбу с его активностью, но в итоге признала поражение. В результате руководство теперь столкнулось с новой проблемой — необходимостью всерьез обсуждать идею о достижении чистого нулевого уровня выбросов.