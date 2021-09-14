В Великобритании произошел бум на рынке труда

В Великобритании зафиксировали рекордный рост количества вакансий за последние 20 лет. Бум на рынке труда произошел на фоне массовой безработицы в стране. Об этом сообщает «Би-би-си».

Количество вакансий за последние несколько месяцев выросло на один миллион. Такие темпы наблюдались впервые с 2001 года. Уровень безработицы упал с 4,7 процента до 4,6 процента во втором квартале, но все еще остается высоким. Эксперты назвали сложившуюся ситуацию парадоксом.

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По данным Национальной статистической службы (ONS), в августе количество сотрудников вернулось к допандемийному уровню. Представитель ONS Джонатан Атхоу отметил, что восстановление не было равномерным. ONS предупредила, что больше всего потерявших работу среди молодежи, при этом уровень их занятости восстанавливается.

«По мере того как мы продолжаем восстанавливаться после пандемии, мы по-прежнему сосредоточены на создании возможностей и поддержке рабочих мест», — сказал глава Минфина Риши Сунак. Он заявил, что меры британского правительства, введенные в начале пандемии, работают. Тогда страна начала отправлять людей в вынужденные отпуска, чтобы сократить рост увольнений. По мнению главы экономического отдела Британской торговой палаты Сирен Тиру, именно Brexit и коронавирус являются причинами, по которым компании не могут нанять сотрудников. Она считает, что отмена вынужденных отпусков вряд ли решит проблемы на рынке труда. «Трудности с набором персонала, вероятно, замедлят восстановление экономики, ограничивая способность компаний выполнять заказы и удовлетворять потребительский спрос», — сказала Тиру.

Несмотря на некоторые позитивные тенденции, ситуация с занятостью в Британии продолжит быть нестабильной, о чем предупредил главный экономист KPMG Яэль Селфин. Проблема нехватки сотрудников в логистике, в частности, водителей грузовиков, стала наиболее острой. Brexit добавил сложностей иностранным рабочим в получении виз, а водители грузовиков не могут пройти регулярное тестирование в автошколах, закрытых из-за коронавируса.

Из-за логистического кризиса британские пабы оказались на грани закрытия, а полки в магазинах в разных частят страны начали пустеть. Владельцы супермаркетов предупредили, что важно решить проблему с дефицитом сотрудников в преддверии рождественских праздников — наиболее активного торгового периода.