Британские пабы оказались на грани закрытия из-за дефицита пива

Пабы Великобритании оказались на грани закрытия из-за дефицита пива популярных марок. Исполнительный директор Британской ассоциации пива и пабов Эмма Макларкин указала на нехватку водителей и складского персонала для решения логистических проблем, из-за которых происходят перебои в поставках. Об этом сообщает Daily Mail.

Нехватка водителей является «очень серьезной угрозой для цепочки поставок», заявил управляющий директор Road Haulage Association по политике и связям с общественностью Род Маккензи. Он добавил, что правительство использует краткосрочные меры в решении этой проблемы, привлекая военных к грузоперевозкам. Исполнительный директор Шотландской ассоциации лицензированной торговли Колин Уилкинсон заявила, что грузоперевозки стали «ночным кошмаром», и некоторым предприятиям придется закрыться.

Нехватка водителей вызвана тем, что они не могут пройти регулярное тестирование для продления водительских прав, так как автошколы закрыты из-за пандемии коронавируса. Помимо этого, многим мигрантам, которые работали дальнобойщиками, пришлось вернуться на родину после Брексита. Часть водителей не может выйти на работу из-за антиковидных ограничений. Ситуацию могут усугубить забастовки из-за низких зарплат работников компании GXO Logistics Drinks, на чью долю приходится до 40 процентов поставок в стране.

Пивоваренная компания Heineken уже объявила об отмене поставок. Ее представитель заявил, что клиенты уведомлены о том, что они не смогут выполнить заказы из-за проблем с логистикой. Компания ищет альтернативные варианты доставки, как и пабы, например, Fox and Hounds в Клаверинге, где разливное пиво закончилось еще 15 августа. Его руководство рассказало, что пытается самостоятельно доставлять пиво, арендуя грузовые автомобили.

Больше всего от перебоев с поставками пострадали пабы крупных сетей из-за того, что они привязаны к определенным брендам. Индустрия крафтового пива, напротив, пострадала меньше всего, так как его производство не зависит от крупных пивоваренных компаний. По этой причине сотрудники просят начальство закупать пиво у местных поставщиков, чтобы стимулировать локальную экономику и удерживать свой бизнес на плаву. В этой связи председатель Общества независимых пивоваров Джеймс Кальдер предложил заведениям пересмотреть политику закупок и обратить внимание на местных независимых производителей.