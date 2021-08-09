В России предложили разрешить продажу пива на стадионах

Российские власти предложили разрешить продажу пива на спортивных стадионах. Как сообщает РБК, поправки собираются внести ко второму чтению законопроекта. Причем нововведение будет распространяться не только на футбол, но и на другие виды спорта.

Средства, полученные спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами от продажи пива, будут направляться на развитие профессионального и детско-юношеского спорта. В то же время пиво и пивные напитки все еще нельзя будет продавать во время турниров, где проходят детско-юношеские соревнования.

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В Минспорта верят, что закон примут уже в ближайшее время. «Наверное, осенью есть перспективы его принятия, и со следующего года он начнет действовать», — предположил замминистра Азат Кадыров. Во втором чтении документ будут рассматривать после сентябрьских выборов в Госдуму.

Продавать пиво на спортивных объектах и мероприятиях запретили в России с 1 января 2005 года. С тех пор идея вернуть пиво на стадионы регулярно выдвигалась. В 2018-м об этом заговорил президент Татарстана Рустам Минниханов. Это произошло после завершения чемпионата мира по футболу в России, где для продаж пива сделали исключение. Летом того же года соответствующий законопроект внесли в Госдуму.

Против алкоголя во время спортивных мероприятий активно выступает организация «Трезвая Россия». Ее позицию поддерживал и Минздрав. В частности, в ведомстве говорили, что продажа пива на спортивных объектах негативно повлияет на детей и подростков. У них спорт может начать ассоциироваться с обязательным употреблением алкоголя и может сформироваться соответствующая культура.