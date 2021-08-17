В Англии обнаружили квартиру с тысячами пивных банок

В квартире на юге Англии обнаружили восемь тысяч пивных банок

На юге Англии в графстве Гэмпшир обнаружили квартиру, в которой находилось восемь тысяч пустых банков из-под пива, пишет газета The Daily Mail.

Масштабы захламления квартиры вскрылись после того, как туда пришел 29-летний уборщик Фредди Гиллиум-Уэбб по заданию хозяина помещения. Горы мусора оставил после себя недобросовестный квартиросъемщик, также не оплативший несколько месяцев проживания. После отъезда мужчина предупредил владельца в смс-сообщении о «небольшом беспорядке».

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Помимо пивных банок, под которыми не было видно дивана, в квартире остались заплесневелые пищевые отходы, мешки с окурками и грязный туалет. Фредди рассказал, что потратил три дня на уборку, израсходовав 100 мусорных пакетов и десять бутылок отбеливателя. Чтобы смять жестяные банки, ему пришлось воспользоваться услугами экскаватора.

Уборщик предполагает, что квартиросъемщик находился в депрессии и имел проблемы с алкоголем, но не может оправдать его поступок. Он предложил вести реестр нечистоплотных арендаторов и запрещать им снимать жилье.

В начале февраля на западе Москвы полицейские пять часов разгребали мусор, чтобы найти в квартире тело погибшей пенсионерки. Оказалось, что в грудах хлама и пакетов с мусором находились норы, по которым передвигалась хозяйка.