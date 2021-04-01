Россиянин годами носил домой мусор с помойки и лишился квартиры

Житель Челябинска годами приносил в свою квартиру мусор с помойки, однако жалобы соседей на запах и насекомых ни к чему не приводили. В результате после вмешательства местного омбудсмена по правам человека Юлии Сударенко пенсионера лишили квартиры и переселили в общежитие, сообщает портал Ura.ru.

По словам соседки, мужчина жил в муниципальной квартире, которая не принадлежала ему по документам. «Это его единственное жилье, поэтому многочисленные суды и инстанции, которые мы прошли за семь лет, оставляли его жить в этой квартире с предписанием вычистить весь хлам с помойки. Которые он не выполнял», — посетовала женщина.

Она также отметила, что из-за скопившегося в его квартире мусора все жильцы дома страдали от запаха, насекомых и крыс. Прошлым летом соседке пришлось ночевать в гостинице, так как из-за жары смрад из квартиры пенсионера стал невыносимым.

«Я принесла фотографии этого безумия омбудсмену [Юлии Сударенко], и она лично обратилась во все инстанции с просьбой решить проблему», — рассказала женщина, добавив, что сегодня, 1 апреля, мужчину наконец переселили в общежитие, а квартиру постановили вычистить.

Как отметила сама Сударенко, такие жалобы поступают от жителей региона часто, однако не всегда удается отстоять их права. В данной ситуации помогло то, что квартира не находилась в собственности пенсионера.

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