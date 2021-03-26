Названо возможное наказание для матери отзывавшейся на «кис-кис» девочки-маугли

Матери истощенной девочки, которую нашли в захламленном доме с 19 кошками в подмосковном Талдоме, грозит до десяти с половиной лет лишения свободы. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Владимир Неупокоев из коллегии «Грибаков, Поляк и партнеры».

Он предположил, что россиянка либо ранее не привлекалась к ответственности, либо уже погасила судимость. При таких обстоятельствах десять лет — максимальное наказание для женщины. «Но обычно такой срок назначается особо опасным преступникам, рецидивистам, ранее судимым. Высока вероятность, что ей будет назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет», — объяснил Неупокоев.

Кроме того, если жительница Подмосковья признает вину и будет сотрудничать со следствием, суд может смягчить ей наказание.

В отношении гражданки возбуждено три уголовных дела: об истязании, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а также о возбуждение ненависти. Последнее было открыто после того, как в соцсетях женщины нашли фото и видео, пропагандирующие нацизм.

Ранее мать девочки-маугли объяснила свое решение бросить младшего ребенка. По ее словам, однажды дочь напугала ее и разозлила своим поведением. Женщина признала вину и назвала свой поступок мерзким и отвратительным. Она отметила, что у нее были мысли отдать девочку в детский дом, но знакомые сказали ей, что лучше этого не делать.

Истощенную голую девочку обнаружили 24 марта на даче с 19 кошками, там она проживала с 65-летним мужчиной. Ребенок плохо ходит и говорит, отзывается на «кис-кис». В доме были антисанитария и мусор, отсутствовали детская одежда, игрушки, кровать, не было средств гигиены и продуктов. По разным данным, ребенку пять или шесть лет. Ее и старшую сестру изъяли из семьи. На мать завели уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию.