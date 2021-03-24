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Матерью жившей с кошками под Москвой девочки оказалась неонацистка из Латвии

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Фото: телеграм-канал «Mash»

Матерью отзывающейся на «кис-кис» девочки, которую нашли в истощенном состоянии в захламленном доме с 19 кошками в подмосковном Талдоме, предположительно, оказалась неонацистка из Латвии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, женщина публикует на своей странице во «ВКонтакте» неонацистские лозунги и фотографии с характерными римскими приветствиями. «Лента.ру» нашла этот профиль, однако год рождения, указанный на странице, не совпадает с годом рождения женщины, в отношении которой возбудили дело. По словам начальника пресс-службы управления МВД России по Московской области Татьяны Петровой, в неисполнении родительских обязанностей подозревают женщину 1986 года рождения.

Кроме того, по информации авторов канала, в Талдоме нашли не одну, а двух «недокормленных, чудовищно грязных» девочек. Младшей — шесть лет, старшей — 11. Они якобы были настолько истощены, что медики даже сразу не смогли определить их возраст. Представитель регионального управления Следственного комитета Ольга Врадий уточнила «Ленте.ру», что дети находились под присмотром мужчины и женщины, которые не являются их родителями или опекунами.

О нахождении девочки стало известно ранее, 24 марта. Она не умеет не только ходить, но и говорить — только отзывается на «кис-кис». В доме у ребенка не было ни одежды, ни кровати. По данному факту областная прокуратора организовала проверку.

Предыстория: Появились подробности о найденной с кошками и отзывающейся на «кис-кис» девочке
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