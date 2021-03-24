Появились подробности о найденной с кошками и отзывающейся на «кис-кис» девочке

Отзывающаяся на «кис-кис» девочка, которую нашли в истощенном состоянии, по предварительным данным, оказалась в захламленном доме с 19 кошками в подмосковном Талдоме из-за матери — она якобы не хотела, чтобы ребенка отправляли в психиатрический стационар. Об этом сообщил источник «Ленты.ру» в медицинских кругах.

«Мама отдала знакомому, чтобы девочку не госпитализировали в психиатрический стационар. Похоже, мама тоже нездорова», — сказал собеседник «Ленты.ру».

По его словам, мать девочки зарегистрирована в Новой Москве. Ребенок находился в подмосковном Талдоме около трех месяцев. В свои 3-4 года девочка не умеет говорить полными предложениями.

Дополнение: В отношении матери девочки возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), сообщила «Ленте.ру» начальник пресс-службы управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

О нахождении девочки стало известно ранее, 24 марта. Она не умеет не только ходить, но и говорить — только отзывается на «кис-кис». В доме у ребенка не было ни одежды, ни кровати. По данному факту областная прокуратора организовала проверку.