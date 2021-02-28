11-летняя девочка обнаружила родителей мертвыми в подвале дома

Ребенок обнаружил скончавшихся из-за COVID-19 родителей в подвале дома. Об этом сообщает The Sun.

Известно, что жители американского города Сент-Луис Грегори (Gregory) и Эрика Гринмен (Erika Greenman) заболели коронавирусом и решили провести карантин в подвале, чтобы не заразить свою единственную 11-летнюю дочь. В один из дней девочка спустилась к ним и нашла их мертвыми из-за осложнений, связанных с болезнью.

По словам соседа Чака Дая (Chuck Duy), незадолго до произошедшего Эрика Гринмен перенесла инсульт и провела некоторое время в больнице. Позже выяснилось, что у нее положительный результат теста на коронавирус, поэтому женщину отправили домой на карантин. Вслед за ней заразился и ее супруг.

Соседи погибшей пары сказали, что «они были очень хорошими людьми». «Потерять обоих родителей в одночасье для 11-летнего ребенка — это настоящая трагедия. (...) Мы молимся за девочку и ее семью», — добавил Дай.

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