Смертельно больная невеста вышла замуж и умерла через десять дней

Смертельно больная жительница бразильского муниципалитета Униан-да-Витория вышла замуж за своего возлюбленного и умерла через десять дней после свадьбы. Об этом сообщает издание The Mirror.

В мае 2018 года врачи диагностировали у 23-летней Адарлель Рибас де Андраде (Adarlele Ribas de Andrade) злокачественную опухоль — саркому Юинга, которая поражает кости или мягкие ткани вокруг костей. Она испробовала различные способы лечения, но не смогла победить болезнь.

В 2020 году девушка познакомилась в сети с 28-летним Руаном Пабло де Лара (Ruan Pablo de Lara). Молодые люди сразу полюбили друг друга. В том же году они хотели пожениться, но свадьбу пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

Узнав о том, что ее состояние ухудшилось и ей осталось мало времени, девушка решила выйти замуж за своего возлюбленного, несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии. Свадьба стала одновременно и прощанием с родными. К моменту торжества невеста принимала по десять таблеток морфина в день.

Благодаря свадьбе, которая состоялась 6 февраля, Андраде смогла ненадолго забыть о своей болезни. В этот день она сияла. Спустя десять дней после торжества девушка скончалась в городе Куритиба, где ей оказывали паллиативную помощь.

Ранее сообщалось, что смертельно больная жительница английского города Ливерпуль умерла от рака молочной железы через месяц после свадьбы. Она скончалась во сне, держа мужа за руку.