Смертельно больная женщина вышла замуж и умерла через месяц после свадьбы

Смертельно больная жительница английского города Ливерпуль умерла от рака молочной железы через месяц после свадьбы. Об этом сообщает издание Daily Star.

Джорджия МакКарти (Georgia McCarthy) начала встречаться со своим будущим мужем Айзеком (Isaac), когда обоим было по 16 лет.

В апреле 2020 года у Джорджии обнаружили рак молочной железы с тройным негативным фенотипом. Как только ей поставили диагноз, англичанка сразу заморозила 15 эмбрионов, чтобы она и ее возлюбленный в будущем могли завести детей. После этого она прошла интенсивную химиотерапию, и лечение оказалось довольно успешным.

11 октября, в свой 25-й день рождения, Джорджия вышла замуж за Айзека. В тот момент пара не знала о стадии заболевания Джорджии, и строила планы на будущее.

Всего через две недели после свадьбы, 27 октября, Джорджия перенесла приступ, и была госпитализирована. Сначала врачи подозревали, что у нее менингит, но 3 ноября, после серии анализов, ее перевели в онкологический центр. Оказалось, что рак распространился в мозг пациентки.

«Я спросил онколога, сколько ей осталось жить. Врач ответила, что болезнь неизлечима. С лечением Джорджии оставалось от трех до четырех месяцев», — рассказал Айзек. Через несколько дней пару перевезли в неврологическую больницу Уолтон-центр, где Джорджии провели операцию и химиотерапию пораженного участка мозга. 11 ноября МакКарти скончалась во сне, держа Айзека за руку.

Еще до постановки диагноза пара регулярно жертвовала деньги на благотворительность. В 2017 и 2019 году Джорджия пожертвовала волосы для Macmillan Cancer Support — благотворительной организации, предоставляющей специализированную медицинскую помощь, информацию и финансовую поддержку людям, страдающим онкологическими заболеваниями

«Она всегда была самоотверженна. Она была самым вдумчивым человеком, которого я когда-либо встречал. Она научила и меня быть вдумчивым. Она подбадривала меня. Я бы не делал то, что делаю сейчас — работаю на работе мечты, потому что без нее у меня было бы недостаточно уверенности в себе», — отметил Айзек.

После смерти Джорджии он создал страницу на сайте GoFundMe, чтобы собрать деньги для онкоцентров, где она проходила лечение от рака.