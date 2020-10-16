Смертельно больная мать исполнила последнее желание и пришла на свадьбу сына

Смертельно больная жительница Сингапура смогла осуществить свое последнее желание и пришла на свадьбу сына. Об этом сообщает AsiaOne.

В июле 2020 года у 71-летней Нг Юэт Хаy диагностировали четвертую стадию рака поджелудочной железы. Врачи затруднялись сказать, сколько еще она сможет прожить. Пациентка заявила, что единственное, чего она хочет — посетить свадьбу 35-летнего сына Чиа Фу Юна, запланированную на 10 октября.

Хау держалась из всех сил, однако за две недели до свадебной церемонии ее состояние начало ухудшаться. Тем не менее, в назначенный день ослабевшую мать привезли на праздник представители благотворительной организации, исполняющей последние желания смертельно больных людей. Нг была прикована к медицинской кровати-каталке и из-за сильных болей смогла сидеть всего десять минут.

«Госпожа Нг с трудом говорит, но смогла прошептать нашей медсестре и волонтерам, что она счастлива», — рассказал представитель организации.

Чиа Фу Юн в слезах поблагодарил благотворителей и признался, что улыбка матери в момент бракосочетания останется в его памяти навсегда.

Ранее сообщалось, что в английском городе Линкольн влюбленные сыграли свадьбу в хосписе на глазах умирающей бабушки жениха. В течение всей церемонии старушка не переставала улыбаться и благодарить за подаренную ей возможность оказаться на торжестве.