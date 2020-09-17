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Смертельно больная невеста умерла спустя несколько дней после свадьбы

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Эшли Симраджх
Эшли Симраджх
Фото: из личного архива

Смертельно больная жительница австралийского города Голд-Кост, штат Квинсленд, вышла замуж за возлюбленного и умерла спустя десять дней после свадьбы. Об этом сообщает издание The Mirror.

23-летняя Эшли Симраджх (Ashleigh Simrajh) и ее жених Джейсон Хэйл (Jason Hale) сыграли свадьбу 5 сентября. Церемонию организовали за две недели: в конце августа врачи заявили австралийке, что ей осталось жить совсем немного из-за многочисленных онкологических заболеваний. На свадьбе присутствовали 50 гостей — родные и друзья жениха и невесты.

Симраджх скончалась во вторник, 15 сентября. «Словами не описать, что я сейчас чувствую: я опустошен, а мое сердце разбито. Ты была такой храброй и сильной, я знал, что ты сражалась с болезнью из всех сил, как только могла. Я так горжусь тобой, малышка», — написал на своей странице в Facebook Хэйл.

Отец погибшей считает, что причиной ее ранней смерти стала врачебная халатность. Австралийка обратила внимание на необычное новообразование на ноге еще в 2018 году и обратилась к терапевту, но тот успокоил ее, сказав, что это бородавка. Когда через год опухоль увеличилась и начала болеть и кровоточить, Симраджх обратилась к другому медику. Ей сделали биопсию и диагностировали у нее меланому, а позже — рак легких, печени и груди.

Ранее сообщалось, что в дагестанском селе Мургук умерла 23-летняя невеста. Перед свадьбой девушка почувствовала себя плохо и потеряла сознание, родственники дали ей лекарство, после чего у нее резко упало давление. Ее доставили в больницу, где она скончалась.

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