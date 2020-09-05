Жених поцеловал невесту в честь помолвки и через пять минут умер

Бразильский бизнесмен умер через несколько минут после того, как поцеловал невесту в честь помолвки. Об этом сообщает Globo.

Пара решила провести церемонию на открытом воздухе в Сан-Паулу. Сразу после того, как они объявили о скорой свадьбе, 24-летний Жоао Гильерме Торрес Фадини с друзьями решили переплывать реку наперегонки, разделись и бросились в воду.

В какой-то момент жених скрылся под водой и больше не выплывал. Друзья и невеста не смогли самостоятельно найти мужчину и вызвали спасателей.

Тело Фадини нашли через полтора часа.