Девушка узнала о скорой смерти и вышла замуж за возлюбленного

Смертельно больная жительница австралийского города Голд-Кост, штат Квинсленд, вышла замуж за возлюбленного в присутствии 50 родственников и гостей. Как сообщает издание News.com.au, она сделала это после того, как врачи сказали, что она скоро умрет.

В 2018 году Эшли Симраджх (Ashleigh Simrajh) было 20 лет. Девушка заметила у себя на ноге опухоль и отправилась ко врачу общей практики, который заявил, что это бородавка, и направил ее к хирургу без назначения биопсии.

Через год опухоль начала болеть и кровоточить, и девушка обратилась к другому врачу, который сразу провел биопсию. Через два дня у нее диагностировали меланому. Также у нее обнаружили рак легких, рак печени и рак груди.

В августе врачи сообщили семье, что пациентке осталось жить считанные дни. За две недели родные и друзья Симраджх поспешно организовали свадьбу, чтобы она успела выйти замуж за своего возлюбленного. Торжество прошло в субботу, 5 сентября, на курорте Sea World Resort. На свадьбе присутствовали 50 гостей и родных Симраджх и ее жениха.

По словам отца невесты, Тони Симраджха (Tony Simrajh), этот день был самым счастливым и самым грустным в его жизни. «Видеть ее, такую хрупкую, в день, который должен быть самым счастливым днем ее жизни, было очень больно, но в зале было столько любви, что это вдохновляло», — сказал он.

Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, невеста и ее отец не смогли станцевать танец, но они послушали песню Count On Me Бруно Марса вместо совместного танца. «Гости громко пели песню, пока я боролся со слезами. В это время ее мать и сестра сидели и держали ее за руку. Это заставило ее улыбнуться», — сказал он.

«Борьба этой молодой леди удивительна. Я очень горжусь ею. Услышать в прошлый вторник, что ей осталось жить от одного до трех дней, продолжать бороться и организовать свадьбу — это удивительно», — написал отец Эшли на странице сбора средств на сайте GoFundMe. Он подчеркнул, что главная цель страницы — помочь дочери донести до молодых людей информацию о необходимости проходить регулярные медицинские обследования, чтобы исключить онкологические заболевания.

Семья не только получила невероятное количество сообщений с поддержкой, но и послания от людей, которые прошли проверку кожи и обнаружили, что у них меланома.