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Под Москвой нашли живущую среди кошек и отзывающуюся на «кис-кис» девочку

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Фото: Telegram-канал «МК: срочные новости»

Девочку 3-4 лет в истощенном состоянии, отзывающуюся на «кис-кис», нашли в подмосковном Талдоме. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В МВД отметили, что обнаружить истощенного ребенка удалось после того, как полицейские погнались за подозрительным мужчиной и проникли в его дом. «[Сотрудники полиции] заметили подозрительного мужчину, который при виде полицейских, пытаясь скрыться от них, через оконный проем проник в один из домов, расположенных на улице Щедрина», — заявили в ведомстве.

У ребенка не было одежды, средств гигиены и кровати. Telegram-канал «МК: срочные новости» сообщил, что девочка не умеет ходить, только ползает. В доме с ней жили 19 кошек, а сама она отзывалась на «кис-кис».

Вместе с девочкой проживал 65-летний житель Москвы. По данному факту областная прокуратора организовала проверку, сообщила «Ленте.ру» руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

Ранее в Новокузнецке нашли четырехлетнюю девочку, которая живет в захламленной матерью квартире-свалке. Женщина якобы никого к себе не пускает, а из квартиры регулярно доносятся детские крики. На опубликованных кадрах из квартиры видно, что в квартире не прибрано, по углам валяется мусор, обои в некоторых местах ободраны.

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