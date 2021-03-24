Мать объяснила решение бросить отзывавшуюся на «кис-кис» девочку-маугли

Мать девочки-маугли, найденной в Подмосковье в захламленном доме с неродным мужчиной, объяснила свое решение бросить младшего ребенка, сообщает РЕН ТВ.

По ее словам, однажды дочь напугала ее и разозлила своим поведением. «Взбесила, я просто запихнула подальше», — сказала она.

Женщина признала вину и назвала свой поступок мерзким и отвратительным. «Но на тот момент, я поступила так, как поступила», — добавила родительница.

Она отметила, что у нее были мысли отдать девочку в детский дом, но знакомые сказали ей, что лучше этого не делать. Ранее сообщалось, что женщина отдала ребенка знакомому, чтобы уберечь от психиатрического стационара.

Сама мать родом из Молдавии и проживает в Москве со старшей 11-летней дочерью. Второго ребенка она отдала на воспитание знакомому в Талдом в 2018 году и раз в неделю приезжала навестить ее.

Истощенная голая девочка была обнаружена на даче с 19 кошками, там она проживала с 65-летним мужчиной. Ребенок плохо ходит и говорит, отзывается на «кис-кис». В доме были антисанитария и мусор, отсутствовали детская одежда, игрушки, кровать, средств гигиены и продуктов. По разным данным, ребенку пять или шесть лет. Ее и старшую сестру изъяли из семьи. На мать завели уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию.