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Сортировщицы российского мусорного завода нашли в отходах мертвого ребенка

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Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

В городе Ливны Орловской области на мусороперерабатывающем заводе сортировщицы нашли мертвого ребенка среди отходов. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

«На ленту транспортера подавался мусор, и женщины его сортировали. Когда на ленте они обнаружили мертвого мальчика, поднялся крик», — рассказал сотрудник предприятия в разговоре с изданием «Уездный город». По его словам, тело младенца было завернуто в женскую безрукавку.

По факту нахождения младенца возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»). Расследование продолжается.

Ранее в Саратовской области на улице нашли труп ребенка в нижнем белье. Мальчик жил в доме около места обнаружения и страдал психическим расстройством. Предположительно, он умер на морозе.

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