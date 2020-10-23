Россияне бросили в реку младенца и выдумали историю о «похитителе детей»

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении двух жителей Челябинска, которые выбросили в реку тело младенца и выдумали историю о «похитителе детей». Об этом сообщается на сайте управления СК по Челябинской области.

Как рассказала 24-летняя россиянка, вечером 22 октября на нее напали грабители на улице Жукова, 52 в Металлургическом районе. По ее версии, она приехала в чужой район на такси, указав неверный адрес, а когда отправилась пешком до нужного дома, кто-то потянул ее сзади за капюшон, и она потеряла сознание. Очнувшись, женщина якобы обнаружила, что у нее забрали переноску с сыном, деньги, ключи и телефон, писала «Комсомольская правда».

Полиция организовала поиски ребенка, позднее его тело нашли в водоеме около улицы Университетская Набережная. Мать мальчика и ее 29-летнего сожителя задержали. По версии следствия, россияне несколько раз ударили семимесячного ребенка по голове, из-за полученных травм он умер. Чтобы избавиться от тела, они выкинули его в реку Миасс. Против них возбудили уголовное дело по пункту «в», части 2 статьи 105 УК («Убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии»), решается вопрос о заключении их под стражу и предъявлении обвинения.

СК также возбудил дело против органов социальной защиты, которые недолжным образом следили за неблагополучной семьей по части 2 статьи 293 УК («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). Отмечается, что ребенок родился в марте в неблагополучной семье, его изъяли органы опеки. Летом 24-летняя мать попросила вернуть сына, утверждая, что перестала пить алкоголь, и его отдали обратно. Изначально она жила в Ленинском районе, но потом переехала в Калининский, где и выкинула младенца.