Сыроеды отказались от таблеток и обвинили российских врачей в смерти ребенка

Семья сыроедов из Санкт-Петербурга, отказавшаяся от лечения своего ребенка таблетками, обвинила врачей в его смерти — они утверждают, что их сына «залечили». Об этом сообщил телеканал НТВ.

6 октября ребенок почувствовал себя плохо — у него поднялась температура и начался кашель. Родители не сразу вызвали скорую, а потом отказывались госпитализировать сына. Отец рассказал, что врачи начали нагонять на них страх, утверждая, что ребенок задыхается и его надо спасать.

В итоге медики убедили мать поехать в больницу, у младенца заподозрили бронхиолит — острое респираторное заболевание. Женщина написала отказ от лечения антибиотиками и вернулась домой, отказавшись оставаться в медучреждении. Ребенок впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти младенца не удалось. Предварительной причиной смерти назвали коклюш. Следственный комитет по Санкт-Петербургу начал проверку.

Мальчик родился в Индонезии, роды принимал отец. У пары есть старший ребенок, до рождения которого они решили, что откажутся от врачебного вмешательства. Они осознанно не делали ему прививки, несмотря на путешествия в экзотические страны. В репортаже НТВ мальчик рассказал, что практиковал сухой голод.

Ранее сообщалось, что жительница Самары родила дома, завернула ребенка в пакет, и ушла, оставив его одного. Новорожденного нашла родственница, которая принесла ей продукты. Она вызвала скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов. По словам матери, она решила, что ребенок родился мертвым. Против нее возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, статье 106 УК («Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка»).