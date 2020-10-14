Россиянин заставил отжиматься до тошноты задержавшуюся на прогулке дочь

Житель города Вольск Саратовской области заставил отжиматься свою 15-летнюю дочь до тошноты из-за того, что она задержалась на прогулке. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным областной прокуратуры, 1 октября девочка вернулась домой днем, но позже назначенного времени. Тогда россиянин «в воспитательных целях» заставил ее отжиматься от пола. Девочке стало плохо, ее доставили в городскую больницу, но не стали госпитализировать. Ведомство начало проверку.

В пресс-службе управления МВД сообщили, что тоже начали проверку. Там добавили, что семья девочки характеризуется положительно и не стоит на учете.

Ранее сообщалось, что жительницу Московской области приговорили к 10 годам колонии общего режима за избиение до смерти трехлетнего приемного сына с нарушениям центральной нервной системы. Женщина периодически применяла к мальчику насилие. В январе она избила его за испачканные штаны, ребенок упал и ударился головой о ванну, изо рта пошла пена. Женщина вызвала скорую только через час, когда ребенок впал в кому — через неделю он умер в больнице.