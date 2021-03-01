Россия
 
Последние новости
Кремль ответил на отказ Байдена признать Крым российским
К главному парку Московского региона пристроят гигантский жилой комплекс
Косторная осталась без чемпионата мира
Популярный iPhone рекордно подешевел
В МГУ назвали причины сезонного обострения болезней
Мировая экономика оказалась в долговой яме
В кремлевском пуле рассказали о самолете Путина
Лидер по числу номинаций на «Золотой глобус» не получил ни одной награды
Мужчина оказался похоронен заживо в выкопанной им могиле и умер
Раскрыты подробности убийства российской семьи рабочим
Новости партнеров
Прослушать новость

Ребенок с расстройством психики умер на морозе в России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Ребенок с расстройством психики умер на морозе в Вольске Саратовской области. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.

Труп ребенка в нижнем белье обнаружили на одной из улиц города утром 1 марта. Мальчик жил в многоквартирном доме неподалеку от того места, где его нашли.

«В настоящее время изымаются видеозаписи с камер видеонаблюдения магазинов, устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего», — говорится в сообщении.

12 февраля жительница Новой Москвы пыталась убить детей, вывезя их в лесополосу и оставив умирать на морозе. Очевидец позвонил в полицию, после чего пострадавших доставили в больницу с различной степенью обморожения. Матери предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Предполагаемый отец брошенных в лесу детей прокомментировал поступок россиянки
Стало известно о состоянии оставленных умирать в лесу российских детей
Умирающей россиянке вынесли стул и оставили ждать скорую в снегу