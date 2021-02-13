Предполагаемый отец брошенных в лесу детей прокомментировал поступок россиянки

Предполагаемый отец двух детей, которых россиянка отвезла в лес, раздела догола и оставила умирать, назвал ее поступок дикостью. Ситуацию он прокомментировал в разговоре с Пятым каналом.

Ювелир Илья Клюев подтвердил, что мать детей ему действительно «хорошо знакома». «Будем разбираться. Детей, конечно, не оставим. Я ездил в больницу. Но не очень все понятно. Врач ничего не сказал особо подробно», — сказал он. По словам россиянина, в ближайшее время в Москву приедут родственники женщины, которые также хотят разобраться в случившемся.

О том, что женщина встречалась с женатым бизнесменом, ранее рассказала ее подруга. По словам собеседницы, россиянка работала в мультибрендовом дорогом магазине, где встретила нового возлюбленного — 43-летнего владельца московского ювелирного дома. Он женат, в браке воспитывает четверых детей. У самой жительницы столицы был еще один ребенок от предыдущих отношений.

12 февраля стало известно, что россиянка пыталась убить детей, вывезя их в лесополосу и оставив умирать на морозе. Очевидец позвонил в полицию, после чего пострадавших доставили в больницу с различной степенью обморожения. Матери предстоит пройти психическую экспертизу.

Позднее уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала о состоянии детей. Самочувствие младшей девочки оценивается как достаточно хорошее, ситуация со средним братом чуть сложнее, но прогнозы хорошие. Дети в скором времени могут быть переведены из реанимации в обычную палату. Старший ребенок пострадал больше всех, так как ему пришлось идти по снегу босиком. Теперь несовершеннолетнему предстоит серьезное лечение, врачи дают осторожные прогнозы относительно его здоровья.