Появились подробности жизни оставившей умирать в лесу детей россиянки

Россиянка, которая вывела трех детей в лес, раздела догола и оставила умирать, недавно переехала в Москву из Чебоксар, ее зовут Наталья. Об этом «Комсомольской правде» рассказал источник в правоохранительных органах.

Подруга женщины поделилась, что она всегда была дружелюбной, отзывчивой и очень любила детей, одно время она даже работала няней. «Половину детства прожила в доме бабушки в Тульской области. Ее мама уезжала на заработки в Европу — работала в отелях. Наташа все время ей письма писала», — призналась собеседница издания.

После окончания школы россиянка начала встречаться с бизнесменом из ее родного города, у пары родился сын, однако они официально не регистрировали брак. Через некоторое время она забрала ребенка и уехала за границу: жила в Арабских Эмиратах и в Италии. Отец ребенка помогал бывшей партнерше деньгами, поэтому она почти не работала.

Примерно пять лет назад Наталья решила вернуться в Россию, она поселилась в Москве и начала работать в мультибрендовом дорогом магазине. По словам подруги, там она встретила нового возлюбленного — 43-летнего владельца московского ювелирного дома. Он был женат, в браке родились четверо детей.

«Скрывались: Наташа потерла все страницы в социальных сетях, потому что жена этого ювелира очевидно что-то подозревала. В 2018-м и 2020-м у Натальи появились от него дети. Она дала им необычные имена — сказалась ее религиозность», — рассказала ее подруга. Она отметила, что россиянка, вероятно, решилась на преступление «на нервной почве». «Она всю жизнь одна, с детьми. С мужиками ей просто не везло: отбивались от нее деньгами. Наверное, у нее что-то перемкнуло», — предположила она.

Ранее уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала о состоянии детей. Самочувствие младшей девочки оценивается как достаточно хорошее, ситуация со средним братом чуть сложнее, но прогнозы хорошие. Дети в скором времени могут быть переведены из реанимации в обычную палату. Старший ребенок пострадал больше всех, так как ему пришлось идти по снегу босиком. Теперь несовершеннолетнему предстоит серьезное лечение, врачи дают осторожные прогнозы относительно его здоровья.

12 февраля стало известно, что россиянка пыталась убить детей, вывезя их в лесополосу и оставив умирать на морозе. Очевидец позвонил в полицию, после чего пострадавших доставили в больницу с различной степенью обморожения. Матери предстоит пройти психическую экспертизу.