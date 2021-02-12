Стало известно о состоянии оставленных умирать в лесу российских детей

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала о состоянии детей, которых жительница Новой Москвы вывезла в лес, раздела догола и оставила умирать в лесу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

«Состояние младшей девочки достаточно хорошее. Рядом с ней будут находиться медперсонал и волонтер. Ситуация со средним братом чуть сложнее, прогнозы хорошие», — рассказала Кузнецова, добавив, что дети в скором времени могут быть переведены из реанимации в обычную палату.

По словам омбудсмена, со старшим ребенком удалось поговорить. Он пострадал больше всех, так как ему пришлось идти по снегу босиком. Теперь несовершеннолетнему предстоит серьезное лечение, врачи дают осторожные прогнозы относительно его здоровья.

12 февраля стало известно, что россиянка пыталась убить двоих детей, вывезя в лесополосу и оставив умирать на морозе. Позже выяснилось, что детей было трое. Очевидец позвонил в полицию, после чего пострадавших доставили в больницу с различной степенью обморожения. Матери предстоит пройти психическую экспертизу.