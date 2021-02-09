Россиянина заподозрили в убийстве семилетнего сына

Жителя Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына. 9 февраля мужчина забрал мальчика из школы, проводил до дома, где и расправился с ребенком. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по республике Крым и городу Севастополю.

Отмечается, что незадолго до происшествия мужчина проходил лечение от диагностированного ему психического расстройства. В ходе следствия специалисты дадут оценку действиям медработников, а также рассмотрят причины смерти ребенка и обстановку в семье.

В настоящее время на месте преступления находятся следователи и криминалисты, они устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила заказное убийство восьмилетней девочки в Туве. 61-летняя женщина пыталась организовать убийство из-за наследства — после смерти ее скончавшегося супруга принадлежащие ему квартиры должны были перейти дочери.