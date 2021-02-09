Россиянин убил сожительницу за громкую музыку и свалил вину на ее подругу

На Сахалине мужчина убил свою сожительницу за громкую музыку и попытался свалить вину на ее подругу. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК.

Трагедия произошла в городе Макарове в начале февраля. По версии следствия, 49-летний ранее судимый россиян распивал ночью алкоголь со своей 45-летней сожительницей. В ходе застолья между ними произошел конфликт из-за того, что женщина долгое время громко слушала музыку через портативную колонку. Мужчина схватил нож и ранил ее в область левой голени. Пострадавшая скончалась в больнице от массивного кровотечения.

Во время осмотра квартиры полиции россиянин заявил, что к преступлению может быть причастна подруга погибшей, с которой та распивала алкогольные напитки. Тем не менее следователи нашли доказательства виновности россиянина. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего»). Подозреваемый заключен под стражу, расследование продолжается.

Ранее в городе Нелидово Тверской области 33-летний местного жителя объявили в федеральный розыск за убийство 13-летней дочери своей подруги. 6 февраля тело девочки было найдено в квартире, где она жила с матерью. Следователи установили, что проживавший вместе с женщиной и ее дочерью россиянин задушил школьницу шарфом, украл ценные вещи и скрылся.