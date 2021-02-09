Мужчина купил слюну у зараженного COVID-19 и подливал ее начальнику в чай

В Турции работник автосалона купил слюну у зараженного COVID-19 и подливал ее начальнику в чай. Как сообщает LADbible, теперь он предстанет перед судом.

Владелец автосалона Ибрагим Унверди выдал работнику 215 тысяч турецких лир (2,25 миллиона рублей) для сделки с автомобилем. Однако на следующий день подчиненный позвонил и рассказал, что потратил деньги на погашение своего кредита, так и не совершив сделку.

По словам Унверди, другие работники рассказали, что до этого сотрудник хотел убить его. Он якобы купил у зараженного коронавирусом мужчины пузырек слюны за 70 долларов и незаметно подливал начальнику в чай. Однако Унверди так не выпил его, поэтому не заразился. После этого работник начал угрожать боссу, что застрелит его. Он присылал сообщения, в одном из которых говорилось: «Я не смог убить тебя вирусом. В следующий раз я выстрелю тебе в голову».

В итоге владелец автосалона обратился в полицию, рабочего задержали. Мужчине предъявлены обвинения в покушении на убийство.

В марте 2020-го американец получил обвинение в терроризме после того, как облизал продукты на полках магазина Walmart. Кроме того, в интернет-сообществах американских экстремистов стали появляться призывы заражать коронавирусом евреев и полицейских.

Тогда же стало известно, что власти США будут приравнивать к терроризму угрозы и попытки намеренного инфицирования коронавирусом.