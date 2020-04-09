Американцев обвинили в терроризме за угрозы заразить коронавирусом

Министерство юстиции США обвинило двух американцев в терроризме за угрозу распространения коронавируса. Об этом сообщает Global News.
Первым обвиняемым стал Джеймс Джамал Карри (James Jamal Curry) из города Сент-Питерсберг, штат Флорида. Во время сопротивления аресту он, угрожая убить женщину-полицейского, дважды плюнул ей в рот. В слюне сержант заметила кровь. Затем Карри закричал «у меня коронавирус, я заражаю им». Реальный тест опроверг его слова. Тем не менее ему грозит до пяти лет заключения за ложную угрозу использования биологического оружия.
Аналогичный случай рассматривается в Техасе в отношении 39-летнего Кристофера Чарльза Переса (Christopher Charles Perez). Он написал в Facebook, что заплатил кому-то за распространение коронавируса в продуктовых магазинах в Сан-Антонио. Таким образом он якобы хотел удержать людей от посещения магазинов.
Обвинения в штатах Техас и Флорида предъявлены через две недели после того, как заместитель генерального прокурора Джеффри Розен разрешил прокурорам на всей территории США выдвигать обвинения в терроризме за подобные случаи. Он сказал, что угрозы или попытки использовать COVID-19 в качестве оружия неприемлемы.
Ранее сообщалось, что пьяный житель Лондона притворился зараженным коронавирусом, покашлял на сотрудника полиции и получил в наказание полгода тюремного заключения.
В конце марта сообщалось, что умышленное заражение коронавирусом приравняют к терроризму в России. Речь идет об умышленном причинении смерти одному и более лиц в результате преднамеренного нарушения карантина. В зависимости от умысла такое деяние смогут квалифицировать как терроризм, хулиганство или диверсию.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более 1,5 миллиона случаев заражения, умерли свыше 89 тысяч человек, более 332 тысяч вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения