Мужчина покашлял на полицейского и сел в тюрьму на полгода

Пьяный житель Лондона притворился, что болен коронавирусом, покашлял на сотрудника полиции и получил в наказание полгода тюремного заключения. Об этом сообщает Metro.

Во вторник, 31 марта, 55-летний Адам Льюис (Adam Lewis) прогуливался по Лондону в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчину заметил и остановил сотрудник местной полиции. Тогда Льюис притворился, что болен коронавирусом, и стал специально кашлять на офицера. Тот арестовал его и доставил в отделение полиции.

На следующий день, 1 апреля, в местном суде состоялось слушание по делу Льюиса. Прокурор признал, что мужчина совершил довольно тяжкое преступление с учетом сложившейся в мире ситуации, и предъявил ему обвинение по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Теперь Льюису предстоит провести полгода в исправительной колонии общего режима.

В то же время злоумышленник признался, что был настолько пьян, что совершенно не помнит, что произошло во вторник. Позже выяснилось, что в период с сентября 2019-го по март 2020 года он три раза отбывал сроки в тюрьме за кражу и разбой.

По последним данным, к 2 апреля в мире выявлено 962,9 тысячи случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 49,1 тысячи человек, 202,9 тысячи человек выздоровели. В Великобритании выявлено 34,1 тысячи случаев заражения, погибли 2926 человек.

Ранее сообщалось о жителе США, который скрыл симптомы коронавируса, чтобы попасть в палату к только что родившей жене. В результате он заразил ее инфекцией и заставил администрацию роддома усилить меры безопасности.

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